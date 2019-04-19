افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار برفقة كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، معبد "الأوبت" داخل معابد الكرنك بعد سنوات طويلة من إغلاقه، وذلك بعد أعمال الإزالة لطبقات السناج وبقايا الطيور التي كست حوائط المعبد، وتجهيزه سياحيًّا، حيث استكملت أعمال الترميم في هذا المعبد في الصالة الرئيسية.

وكان الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اصطحب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ولجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، وتضم أسامة هيكل رئيس اللجنة وجليلة عثمان ومحمد شعبان وكيلا اللجنة ونادر مصطفى أمين سر اللجنة ويوسف القعيد والدكتورة لميس جابر وسيد عيسى، بجولة تفقدية بمعبد الكرنك، بمشاركة 20 سفيرا لدول خارجية، وحضور الفنانة يسرا، والشاعر جمال بخيت.

وقدم الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، بتقديم الشرح الأثري للحضور عن مقتنيات المعبد.

يشار إلى أن لجنة الثقافة والآثار والإعلام تفقدت عددا من المناطق الأثرية في إطار فعاليات يوم التراث العالمي.