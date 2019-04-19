قوات الجيش والشرطة تجهز لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالفيوم

جهزت قوات التأمين المشتركة من الشرطة والجيش، بمحافظة الفيوم، مقرات لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر انطلاق التصويت عليها، غدا السبت داخل مصر.

وضعت قوات التأمين، حواجز مرورية في محيط المدارس والأماكن المقرر أن يكون فيها لجان للتصويت، لمنع وقوف السيارات حولها وتحديد الحرم الأمني للجان بها، كما وضعت الدشم الرملية التي تقام ضمن إجراءات التأمين للجان الانتخابية.

كما أقام حزب مستقبل وطن بالفيوم، سرادق بالقرب من حرم المقرات الانتخابية بمدينة الفيوم، وبعض المقرات بالمراكز والقرى كمقرات انتخابية له، من أجل مساعدة الناخبين على الوصول إلى بياناتهم الانتخابية في جداول الناخبين، ووضعوا لافتات على هذه السرادق تعلن أنها مقرات انتخابية للحزب.

كما كثفت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، من نشر الكمائن الأمنية في الشوارع وتسيير الدوريات الأمنية ضمن الإجراءات الأمنية لتأمين عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وواصلت بعض الجمعيات الأهلية والمصالح الحكومية والنواب والأحزاب السياسية تنظيم الفعاليات لحشد المواطنين لدعم التعديلات الدستورية، كما كثفوا من تعليق اللافتات الدعائية بالقرب من المقرات الانتخابية.