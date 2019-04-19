أصدرت السلطات الفرنسية قرارا بمنع أي مظاهرات أو وقفات من جانب متظاهري "السترات الصفراء" غدا السبت في محيط كاتدرائية "نوتردام" في العاصمة باريس، حسب "روسيا اليوم".

وأكدت السلطات الفرنسية أنّ الشرطة أصدرت القرار بعد رصد عديد الدعوات للتظاهر قرب النصب التذكاري الشهير كاتدرائية "نوتردام دو باريس" غدا، وساحة الشانزليزيه، والقصر الرئاسي الإليزيه.

وأوضحت الشرطة الفرنسية أنّ حظر التظاهر سيكون ساريا طوال يوم السبت في محيط الكاتدرائية، مضيفة أنّ هذا الإجراء تم اتخاذه لأسباب أمنية، ولمواصلة التحقيقات التي ما تزال مفتوحة لمعرفة أسباب الحريق.