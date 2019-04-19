قال الدكتور حسني عباسي مدير مديرية الطب البيطري في البحيرة، إنه تم تحصين 290 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، خلال الحملة الجارية بالمحافظة.

وأضاف "عباسي"، في بيان له أن فرق التحصين تعمل في جميع قرى ومراكز المحافظة، لتحصين المواشي والأغنام ضد مرض الجلد العقدي، وجدري الأغنام، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وكذلك لضمان عدم تسرب أي لحوم مصابة للأسواق للحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملة، تمكنت خلال اليوم الثامن عشر، من تطعيم 13 ألف رأس ماشية، ليصل عدد المواشي التي جرى تحصينها منذ بداية الحملة إلى 290 ألف رأس ماشية في جميع القرى.