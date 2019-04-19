يدلي اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنة مدرسة الحرية بمصر الجديدة، وذلك صباح غد السبت.

ودعا وزير التنمية المحلية، المواطنين في جميع المحافظات ممن لهم حق التصويت، خاصة المرأة والشباب للمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية باعتباره واجبا وطنيا، مؤكدا أن المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية رسالة للداخل والخارج ودعم للوطن في تحقيق مزيد من الاستقرار.

وقال إن مصر شهدت خلال السنوات الماضية إنجازات ومشروعات قومية عملاقة لا حصر لها، لدعم التنمية واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.