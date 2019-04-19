احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بانتهاء 4 برامج تدريبية وهي الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة المحلية للعاملين بالإدارة المحلية، وصقل مهارات العاملين بإدارات الأمن وكيفية حماية الأبنية الحكومية والمرافق ومهارات العاملين بإدارات الموازنة، وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية في مجال الشئون القانونية.

ويأتي تنفيذ الدورات في ضوء اهتمام اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التي يقومون بها في المحافظات بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع وفي إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري، والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين به حتى يتسنى تحقيق رضا المواطن على أرض الواقع.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات دون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل.

وأكد أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة لتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة وتحويله لأكاديمية متخصصة لتخريج القيادات المحلية في مصر وليحاكي أرفع المعاهد والأكاديميات الإدارية لإعداد القادة في العالم.