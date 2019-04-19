غارات إسرائيلية وقصف من الدبابات على موقعين لـ"حماس" في غزة

شن الجيش الإسرائيلي، عصر اليوم، غارات جوية وقصَف بمدفعية الدبابات قطاع غزة، فيما قال إنه رد على إطلاق نار بالقرب من السياج الأمني الحدودي، دون تسجيل إصابات في الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان "إن طائرة اسرائيلية أغارت على على موقعيين عسكريين تابعين لحركة حماس وسط قطاع غزة"، مضيفا: "كما قامت دبابة بقصف الموقعين، وذلك ردا على تعرض قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي لإطلاق نار بالقرب من السياج الأمني الحدودي مع القطاع، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

من ناحية اخرى، قال مصدر أمني في قطاع غزة، إن الغارات والقصف استهدفت "ثلاث نقاط رصد للمقاومة للضبط الميداني التابعة لحماس شرق البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت نقطة لحماة الثغور شرق قرية حجر الديك جنوب مدينة غزة، ونقطة للضبط الميداني شرق حي الزيتون شرق غزة"، واضاف المصدر الامني أنه "لم يبلغ عن إصابات".

وعلى الحدود مع قطاع غزة تجري مواجهات أسبوعية مع الجيش الاسرائيلي خلال مسيرات العودة التي يشارك فيها آلاف الفلسطينيين في أيام الجمعة وانطلقت في 30 مارس 2018، وبلغت حصيلة القتلى في الجانب الفلسطيني 265 قتيلاً على الأقل منذ العام الماضي، وفق تعداد لفرانس برس.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، في بيان إلى "استمرار مسيرات العودة والحفاظ على سلميتها حتى تحقيق أهدافها برفع الحصار وعودة اللاجئين إلى ديارهم" التي نزحوا عنها أو طردوا منها قبل سبعين عاما مع الاعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948، وتسود القطاع تهدئة هشة تم تثبيتها الشهر الماضي بوساطة مصر.