تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، عددا من المقار واللجان الانتخابية على مستوى الأحياء للاطمئنان على الاستعدادات والتجهيزات النهائية المنفذة وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة استعدادا لاستفتاء التعديلات الدستورية والتي ستبدأ غدا داخل مصر.

واجتمع محافظ الإسكندرية، بأعضاء غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة والتي انعقدت صباح اليوم لمتابعة الانتهاء من تجهيزات الاستفتاء، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد محمد السيد، المستشار العسكري للمحافظة، وجميع الجهات المعنية المشاركة في الاستفتاء.

وقال قنصوة، إن المحافظة أنهت كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة للاستفتاء علي التعديلات الدستورية، مؤكدا على رفع حالة الاستنفار في جميع الجهات التنفيذية والأمنية خلال أيام الاستفتاء على مستوى المحافظة.

وشدد على غرفة العمليات بسرعة استقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أي مخالفات أو شكاوى والإسراع في حلها، مشيرا إلى أنه جرى تجهيز غرفة العمليات بجميع الوسائل.

وكلف المحافظ، جميع الجهات بضرورة المتابعة الحية لكافة الأحداث التي تتم بجميع المقار الانتخابية على مدار الساعة طوال فترة الاستفتاء، والتأكد المستمر من انتظام سير العملية الانتخابية، والتأكد من بدء عمليات الاقتراع بكافة اللجان في الموعد المحدد له، ومعرفة أسباب تأخر عمل أي لجان في حالة حدوث ذلك، والعمل على حل أي مشكلة طارئة على الفور.

وعن استعدادات الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالإسكندرية؛ قال قنصوة، إن المحافظة بها 18 لجنة عامة موزعين على 423 مقرا انتخابيا وإجمالي عدد الناخبين حوالي 4 ملايين ناخب.