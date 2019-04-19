السفير المصري بأبوظبي يشيد بتعاون السلطات الإماراتية لتسهيل الاقتراع

أشاد شريف البديوي، السفير المصري لدى الإمارات، بتعاون السلطات الإماراتية وتوفير كل الإمكانات، لتسهيل عملية اقتراع الجالية المصرية على التعديلات الدستورية في مقرات التصويت بأبوظبي ودبي.

وقال البديوي، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنه تم فتح لجان التصويت في السفارة بأبوظبي والقنصلية العامة في دبي، في التاسعة صباح اليوم الجمعة، لاستقبال المواطنين المصريين ممن لهم حق التصويت مع توفير خيام خارجية مكيفة وتسهيل وصولهم إلى صناديق الاقتراع، ولفت إلى أن الفترة الزمنية التي تستغرق للاقتراع حوالي 5 دقائق منذ وصول من له حق التصويت إلى السفارة وحتى الإدلاء بصوته وذلك بعد أن يقدم للجنة الانتخابية بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر المميكن.

وأضاف أن عملية التصويت تستمر حتى التاسعة مساء خلال أيام الاقتراع المحددة، لافتا إلى أنه يحق التصويت لكل مواطن مصري متواجد بدولة الإمارات "مقيم أو زائر" خلال فترة الاقتراع، ويحمل أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر شرط أن يكون ساريا من حيث الصلاحية.

وأشار البديوي إلى أن السفارة والقنصلية توفران خلال أيام الاقتراع فرصة تسجيل أسماء أبناء الجالية فيما يتعلق بالموقف التجنيدي وكذلك استخراج بطاقة الرقم القومي حيث من المقرر قريبا قدوم اللجنة العسكرية لإنهاء الموقف التجنيدي بالتزامن مع قدوم لجنة الأحوال المدنية لتجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي.

وتابع أنه عند تحديد موعد قدوم اللجنتين سيتم الاتصال بالمصريين الذين قيدوا أسماءهم لابلاغهم بموعد القدوم إلى السفارة أو القنصلية لإنجاز المعاملة، مشيرا إلي أن السفارة تقدم عددا كبيرا من الخدمات في مقدمتها تجديد جوازات السفر وتصريح العمل والتصديقات واستخراج شهادات الميلاد والتوكيلات.