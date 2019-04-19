نائب رئيس "المصريين بالخارج" عن أول أيام الاستفتاء: الكل كان يهتف لمصر

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن الكثير من الأتوبيسات وفدت من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية من أجل نقل المصريين إلى أماكن لجان التصويت على التعديلات الدستورية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "extra news": "الكل كان يهتف لمصر والكل يحمل أعلام مصر، وعندنا حالة من الذهول من حب المصريين في الخارج لبلدهم، وأتمنى أن يحذوا مصريو الداخل حذو المصريين في الخارج وأن يشاركوا في هذا الاستفتاء بالملايين.. مصر هتبقى أد الدنيا".

وتابع: "نظمنا مؤتمرًا حاشدًا في الرياض، بإحدى الفنادق الكبرى، وكثافة المرور كانت كبيرة من شدة إقبال المصريين هناك، وفي اللجان رأينا الكثير من المشاهد الرائعة، فقد رأيت شخصًا أجرى عملية منذ أيام قليلة وجاء إلى اللجنة محمولًا على سيارة تشبه السرير من أجل أن يدلي بصوته".

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.