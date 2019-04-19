"رضيع 21 يوما" أصغر الوجوه في اليوم الأول للاستفتاء.. والده: واجبنا

استقبل مقر الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالسفارة المصرية في الكويت، مساء اليوم، أصغر مشارك في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهو عبدالحميد محمد عبدالحميد "21 يوما"، الذي اصطحبه والداه إلى لجان التصويت.

وقال محمد عبدالحميد: "أتيت اليوم للإدلاء بصوتي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ لضمان غد أفضل لولدي وفلذة كبدي عبدالحميد، وصممت على مشاركته معي تلك اللحظة، رغم أن عمره لم يتعد 21 يوما".

وأضاف أنه حرص وزوجته، التي لم تسترد كامل عافيتها من الولادة حتى الآن، على المشاركة فى الاستفتاء، إيمانا منهما بأهمية تلك التعديلات فى المرحلة التاريخية التى تمر بها مصر حاليا، والتي تتطلب من الجميع الالتفاف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يتوانى فى خدمة الوطن، مثمنا في الوقت نفسه المشاركة الواسعة لأبناء الجالية فى ذلك الاستحقاق الدستوري، والتي تعكس مدى حرص الشعب المصري على التواصل الدائم مع قضايا وطنه.