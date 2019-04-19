أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية داخل مركز مدينة الزقازيق شملت لجان مدارس كفر الحلبي الابتدائية وأحمد عرابي الإعداية بنين والثانوية الفندقية بالزقازيق، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

واطمئن المحافظ على إجراءات تأمين المقار ولجان التستفتاء و تذليل المشاكل والمعوقات أمام الجهات المنوط بها الإشراف على عملية الاستفتاء والانتهاء من تجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وتفقد المحافظ اللجنة العامة لحي أول وثان الزقازيق والمقامة بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق، للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال عملية فرز الأصوات المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 4 ملايين و284 ألف و983 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الاستفتاء، للإدلاء بأصواتهم أمام 1027 مركزا انتخابيا بنطاق المحافظة التي تستوعب 1159 لجنة فرعية.

وكان محافظ الشرقية أصدر تعليمات للقيادات التنفيذية بالمرور على لجان الاستفتاء والتأكد من مصادر الإضاءة والمياه والتهوية ووسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق، وتوزيع المولدات الكهربائية بشكل يتيح التغلب على أي مشكلات في الكهرباء فور حدوثها.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.