تشارك الفنانة ميار الغيطي، في رمضان هذا العام بعملين الأول "مملكة الغجر" أمام حورية فرغلي وفيفي عبده والثاني من خلال "سوبر ميرو"، أمام إيمي سمير غانم.

وعن دوريها، قالت ميار لـ"الوطن"، إنها تظهر في رمضان هذا العام في "مملكة الغجر" وتجسد من خلاله دور شاهي، "بنت كادحة من الطبقة الفقيرة، وهي شخصية وصولية نرى كيف تشق طريقها وعندما يراها الجمهور يحتار هل هي شريرة أو ما تفعله نتاج الظروف المحيطة بها، المسلسل اجتماعي به إثارة، ويتكلم عن قضايا كبيرة في المجتمع".

وتواصل ميار: أما سوبر ميرو فأجسد من خلاله دور كنزي، "تعمل في نفس المكان الذي تعمل به إيمي سمير غانم ورغم أن المسلسل كوميدي إلا أنها شخصيه جادة

وترى ميار أن أصعب ما يمكن أن يقدمه الممثل الأدوار الكوميدية، التي من الصعب أن تضحك الجمهور، لكن من السهل جدا أن توصلهم إلى مرحلة الدراما.