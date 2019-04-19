تسلم 969 قاضيًا موزعين على اللجان العامة والفرعية أوراق الاقتراع على التعديلات الدستورية والتي ستنتطلق غدا السبت، وكشوف الناخبين من محكمة الإسكندرية الابتدائية بشرق وغرب الإسكندرية.

وقسمت اللجنة العامة للانتخابات دوائر الإسكندرية إلى قطاعين، أحدهما بشرق المدينة ويترأسه المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية، والأخر يضم غرب المدينة، برئاسة المستشار طارق الشاذلي، رئيس محكمة غرب الإسكندرية.

ووفقًا لرئيس محكمة شرق الإسكندرية، فإن دوائر شرق الإسكندرية تضم 10 لجان عامة مقسمة إلى 500 لجنة فرعية تحت إشراف 680 قاضي، فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بشرق الإسكندرية 2 مليون و866 ألف و520 مواطنًا.

أما دوائر غرب الإسكندرية، فتضم 8 لجان عامة مقسمة إلي 257 لجنة فرعية و5 لجان للوافدين، ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم مليون و279 ألف و959 مواطنًا بإشراف 289 قاضيًا.

وتجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الإسكندرية في 18 لجنة عامة تضم 762 لجنة فرعية بـ 423 مقرًا انتخابيًا، بينهم 5 لجان للمغتربين، حيث إن المواطنين الذي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى التعديلات عددهم الفعلى 4 ملايين و146 ألف و479 فى المحافظة.