أعلن المهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس النواب، العمل على تدشين مشروع "شغلك في قريتك"، بالشراكة مع كل الوزارات وعدد من البنوك، لإيجاد أماكن مناسبة للصناعة في القرى.

وقال خلال حواره مع الإعلامي محمد الرميحي، مقدم برنامج "مصر في أسبوع"، عبر فضائية "TEN"، إن المؤتمر السنوي الخامس للمشاركة المجتمعية، من أهم المؤتمرات التي نظمها الاتحاد، موضحًا أنه يقدم قيمة مضافة للمجتمع والصناعة.

وأضاف: "نشارك المجتمع، في مسألة أنه قد يصنع لنا بعض الخامات والمعدات مثل المسامير، وبهذا يستطيع الكثير بداية مشارعهم الخاص، وهو تبادل للمصلحة المشتركة".