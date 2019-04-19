استكملت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لليوم الثاني على التوالي جولاتها الميدانية، لمتابعة أعمال تجهيز المقار الانتخابية، استعدادا لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي من المقرر أن تبدأ، غدا السبت، وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري.

رافق المحافظ اللواء عصام الليثي، سكرتير عام المحافظة، وبدأت الجولة بزيارة مدرستي رأس البر الابتدائية ورأس البر الرسمية للغات ثم زيارة مدرستي كفر سعد الابتدائية وأبو بكر الصديق الابتدائية المشتركة بمركز كفر سعد وكذلك مدرسة الجمهورية الابتدائية المشتركة بمدينة الزرقا والشهيد أحمد محمد عبدالرحيم عيسى بكفر المياسرة ومدرستي الشهيد المنير البادي الابتدائية وعبدالغنى عياد بكفر العرب.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.