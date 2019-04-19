قال المستشار أحمد جلال المتحدث باسم نادي النيابة الإدارية، إن إنشاء غرفة عمليات النيابة الإدارية جاء بهدف متابعة عملية الاستفتاء وسير الاقتراع ومتابعة أعضاء النيابة الإدارية وأعمال الاستفتاء.

وأضاف جلال خلال استضافته عبر "سكايب" ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن غرفة العمليات ستكون همزة وصل بين الزميل للوقوف وتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء سير أعمال الاقتراع، و"يقوم الزميل مباشرة بالتواصل مع غرفة عمليات النادي اللي بتتواصل مع كل جهات الدولة لتذليل العقبات اللي بتواجههم".

وتابع أن عدد أعضاء النيابة الإدارية المشاركين في أعمال الإشراف القضائي على الاستفتاء هم 4 آلاف عضو من إجمالي 15 ألف عضو.

ووجه المتحدث باسم نادي النيابة الإدارية، الشكر للقوات المسلحة على مدار اليوم وأمس حيث خصصت العديد من الطائرات الحربية لنقل أعضاء الهيئات القضائية لتخفيف العبء عليهم وتسهيل مهمتهم.