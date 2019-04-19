سيطرت حالة من الغضب على المطربة إليسا بسبب بعض المتابعين على تويتر بعد السخرية من صورة وضعتها للسيد المسيح والسيدة العذراء، وضعتها عبر صفحتها الشخصية.

ردت إليسا، في تغريدة، قائلة: "‏كل من يسخر من ديني فنصيبه سيكون بلوك من دون حتى التفكير بالأمر. في هذه النقطة، لا أساوم، ولن أدير خدي الأيسر أبدا".

وكانت إليسا احتفلت بأسبوع الآلام، بنشر صورة عبر حسابها للسيد للمسيح والعذراء مريم وعلقت عليها بكلمات ترنيمة "واحبيبي" لفيروز، وكتبت: "وا حبيبي وا حبيبي.. أي حال أنت في.. بتمنالكن نهار صلاة مبارك، تا تكونوا أقرب من الله، بآلام المسيح المجيدة".