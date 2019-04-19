أرجع الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، إعفاء وكيل وزارة الخارجية السودانية من منصبه بسبب البيان الذي أصدرته الوزارة عن عزم وفد قطري زيارة السودان دون علم المجلس الانتقالي مشيرا إلى أن وزارة الخارجية استندت إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات. وقال الناطق الرسمي رداً على أسئلة الصحفيين إن وزارة الخارجية أصدرت بياناً صحفياً عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع، كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي. وأصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الخميس، قراراً أعفى بموجبه السفير بدرالدين عبدالله محمد أحمد من منصب وكيل وزارة الخارجية.