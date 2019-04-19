لم يفوِّت المصريون في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي انطلقت فعالياته اليوم للمصريين في الخارج، حتى حوَّلوا عملية التصويت التي استقبلتها سفارة جمهورية مصر العربية في أبو ظبي، إلى احتفالية وكرنفال شارك فيه مختلف فئات المصريين في الإمارات وتخللها العدد من المشاهد المميزة.

أول تلك المشاهد والذي خطف أنظار المتابعين، كانت تلك الفرقة الشعبية التي ترتدي "الجلاليب" والتنورة الشعبية المميزة وتحمل "المزمار البلدي"، ويعزف أفرادها الألحان الشعبية المبهجة والتي يرقص عليها الناخبون أمام السفارة، محولين الاستفتاء على التعديلات الدستورية إلى عرس حقيقي وكرنفال شعبي يشتمون منه رائحة شوارع وحواري مصر.

الكرسي المتحرك كان مشهدًا بارزًا آخر في تصويت المصريين بدولة الإمارات العربية المتحدة على التعديلات الدستورية، حيث كان السند لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والعجائز للوصول لمقر لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، في مشهد يجسد حرصهم على المشاركة في العملية الديمقراطية.

المشهد الثالث كان تصدر كبار السن لصفوف المصوتين في السفارة المصرية بأبوظبي، حيث كانوا العماد الرئيسي والأساسي لعملية التصويت، كما حرص المصوتون على الحضور بعائلاتهم، حيث شهدت السفارة ظهور العائلات بجميع لأفرادها، الآباء والأمهات والأبناء.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وخصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة، ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

واتخذت وزارة الخارجية، الاستعدادات اللازمة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، عن طريق تشكيل لجنة بمقر وزارة الخارجية للإشراف على عملية إجراء الاستفتاء والتواصل مع البعثات في الخارج على مدار الساعة، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، فضلًا عن إنشاء 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.