استقبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ورئيس بعثة متابعة الاستفتاء على الدستور لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والجامعة العربية في إطار متابعة الاقتراع والفرز.

واستعرض المستشار لاشين إبراهيم، جهود الهيئة للإعداد والتحضير للاستفتاء، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان إجراء عملية الاستفتاء في نزاهة وشفافية، كما تحدث عن الترتيبات التى اتخذتها الهيئة لتمكين وتسهيل مشاركة الناخبين من مختلف الفئات في الاستفتاء.

وأكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة ، خلال اللقاء، حرص الأمين العام للجامعة العربية الشخصي وحرص جامعة الدول العربية، على مواكبة كافة الاستحقاقات الانتخابية التى جرت فى مصر على مختلف المستويات خلال السنوات الأخيرة، وأن بعثاتها أصدرت العديد من التقارير التى تضمنت توصيات فى مختلف النواحي المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك بهدف تحسينها وتطويرها.