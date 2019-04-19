"شارك وقول نعم".. هاني شاكر يُعيد طرح أغنية حول الاستفتاء على الدستور

أعاد المطرب هاني شاكر، نقيب المهن التمثيلية، طرح أغنيته "شارك وقول نعم"، بالتزامن مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تُجرى حاليًا للمصريين في الخارج، وستبدأ غدًا للمصريين في الداخل على مدار ثلاثة ايام.

وكانت "شارك وقول نعم"، قد طرحها شاكر، في المرة الأولى خلال الاستفتاء على دستور 2014 ، وأطلقها في ديسمبر 2013، حيث تتضمن الأغنية حث الشعب المصري سواء في الداخل والخارج، على المشاركة بقوة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "علشان بكرة نلاقيها ونشوف اجمل مافيها انزل وقول نعم.. علشان ابنك وابني علشان نزرع ونبني انزل وقول نعم.. مصر أمانة في إيدينا دايما خيرها علينا انزل وقول نعم".

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.