اعتبر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقائد الجيش الليبي خليفة حفتر يعبر عن قناعة واشنطن بالدور المحوري للجيش في الحرب ضد الإرهاب.

وقال المسماري- في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز"، اليوم- "إن كلام ترامب يدل على قناعة الولايات المتحدة بالدور المحوري للجيش الليبي في الحرب ضد الإرهاب"، مشيرًا إلى قناعة دولية واسعة بأهمية دور الجيش في القضاء على التنظيمات المتطرفة.

وأوضح أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وحفتر سيكون لها أثرا إيجابيا في المعركة ضد المتطرفين، معربًا عن الارتياح من الموقف الدولي الذي منع إصدار قرار من مجلس الأمن ضد عملية طرابلس.

وأشار إلى نجاح الجيش الليبي في طرد التنظيمات الإرهابية من محيط طرابلس، معتبرا العملية التي أطلق عليها "طوفان الكرامة" معركة حاسمة وأخيرة ضد الإرهاب.

وأكد أن حسم المعركة سيوجه ضربة قوية إلى تركيا وقطر اللتين يتهمهما بدعم الميليشيات المتطرفة بالسلاح والمال وبالمجموعات المقاتلة القادمة من سوريا، وإن ترامب تحدث هاتفيا مع حفتر، وتناولا "الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، والحاجة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا".

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ترامب "أقر بدور المشير "حفتر" الجوهري في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية"، وذلك خلال المكالمة التي أجراها الرئيس الأمريكي، الاثنين الماضي.