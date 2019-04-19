انطلقت اليوم الجمعة، الفعاليات النهائية لبطولة كأس الرئيس للتفوق الرياضي، الذي ينظمه الاتحاد المصري للرياضة المدرسية بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية الرياضية في الفترة من 19 إلى 22 أبريل الجاري، والذي يقام تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال الغطاس محافظ دمياط.

وقالت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، نائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية، إن الوزارة اتخذت نهجًا جديدًا منذ العام الماضي، حيث أقيمت تلك البطولة في العام السابق بمحافظة الإسكندرية وهذا العام في محافظة دمياط، والعام القادم ستكون في إحدى مدن الصعيد تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المحافظات.

وأشارت إلى أن النهائيات يشارك بها 8 محافظات في الألعاب الجماعية بنين وبنات، بعد نجاحهم في التصفيات التي تنافست فيها جميع محافظات الجمهورية والتي بدأت منذ النصف الثاني من شهر مارس الماضي، وأنه من المقرر أن يتم اللعب غداً على المركز الأول والثاني في الألعاب السابقة بالإضافة إلى لعبة كرة القدم.

وجاءت نتائج اليوم الأول كالتالي:

كرة اليد بنات فاز بالمركز الثالث محافظة القاهرة (أ) والمركز الرابع محافظة الإسكندرية.

كرة اليد بنين فاز بالمركز الثالث محافظة القاهرة (أ) وفاز بالمركز الرابع محافظة الدقهلية كرة الطائرة بنات فاز بالمركز الثالث محافظة الإسكندرية وفاز بالمركز الرابع محافظة الجيزة كرة السلة بنات فاز بالمركز الثالث محافظة القاهرة (أ) وفي المركز الرابع محافظة القاهرة (ب) كرة السلة بنين، وفاز بالمركز الثالث محافظة الإسكندرية وفاز بالمركز الرابع محافظة الشرقية.