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"رئيس النواب": المرأة نصف المجتمع وتمثيلها بـ 25% بالبرلمان طبيعيا

"رئيس النواب": المرأة نصف المجتمع وتمثيلها بـ 25% بالبرلمان طبيعيا

محافظ البحيرة: المشاركة في الاستفتاء واجب ديني

محافظ البحيرة: المشاركة في الاستفتاء واجب ديني

عشرات الآلاف يتظاهرون تأييدا للرئيس الصربي

عشرات الآلاف يتظاهرون تأييدا للرئيس الصربي

البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء تعلن انتشارها في 14 محافظة

البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء تعلن انتشارها في 14 محافظة

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«استفتاء الخارج» ينسف دعوات المقاطعة و61 مليونا يصوتون في الداخل

خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

الطقس أيام الاستفتاء الثلاثة: لطيف ومعتدل وتوقعات بسقوط أمطار

الطقس أيام الاستفتاء الثلاثة: لطيف ومعتدل وتوقعات بسقوط أمطار

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بالصور| الكنائس تحتفل بجمعة ختام الصوم الكبير قبل "أسبوع الآلام"

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