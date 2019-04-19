أغلقت البعثة الدبلوماسية المصرية بالجزائر، في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت القاهرة)، صناديق الاقتراع في اليوم الأول للتصويت على التعديلات الدستورية بمقر السفارة المصرية بالجزائر، وذلك وفقا للإجراءات التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تم تحرير محضر بإجراءات غلق صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر والأختام الرسمية، متضمنا أعداد المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم على مدى اليوم، وحفظ بطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق الخاصة بعملية الاستفتاء بصورة مؤمنة لحين استئناف الاقتراع غدا.

وتوافد أبناء الجالية المصرية بالجزائر على مقر السفارة المصرية بالجزائر منذ صباح اليوم الجمعة للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحرصت السفارة المصرية على توفير كافة التسهيلات الإدارية لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم، كما تواجد طاقم السفارة بقيادة السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر منذ الصباح لمتابعة عملية التصويت، وقامت السلطات الجزائرية بتوفير سيارات شرطة أمام مقر السفارة لتأمين عملية الإدلاء بالأصوات.