صرح السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا، اليوم، أن السفارة المصرية في روما استقبلت أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط مشاركة كبيرة من رموز الجالية لممارسة واجبهم الوطني والتعبير عن آرائهم والمساهمة فى صياغة حاضرهم وتشكيل مُستقبلهم، وأبدى بدر سعادته الكبيرة لمشاركة عدد كبير من الشباب والنساء من أبناء الجالية في عملية الاستفتاء، بما يعكس الوعي الشديد من جانبهم على ممارسة حقهم الدستوري وإيصال صوتهم لقيادة الدولة.

وقال بدر إن ما لفت انتباهه فى اليوم الأول من الاستفتاء هو قيام إحدى الفتيات الكفيفيات بالحضور إلى مقر السفارة المصرية بصحبة والدها للإدلاء بصوتها فى الاستفتاء، موضحاً أن هذا يعكس مدى الإنتماء والحب الكبير الذى تكنه هذه المواطنة لمصر وحرصها على تكبد عناء ومشقة القدوم إلى مقر السفارة من ضواحي روما للإدلاء بصوتها، وأشار بدر إلى أن السفارة قامت بالانتهاء من كافة التجهيزات والترتيبات لاستقبال أبناء الجالية وتسهيل إدلائهم بأصواتهم، كما قامت بالتواصل مع أفراد الجالية لإعلامهم بمواعيد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية،وحث المواطنين والمقيمين المصريين فى نطاق اختصاص البعثة على المشاركة في عملية الاستفتاء وتعريف الناخبين بإجراءات وإرشادات عملية التصويت التي تلقتها السفارة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح مقر لجنة الاستفتاء الواقعة بمقر السفارة المصرية في روما فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة بتوقيت روما، وتستمر العملية الانتخابية غدا وبعد غد، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء، وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.