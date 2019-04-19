حقق طلاب جامعة بنها مراكز متقدمة فى مسابقة "إبداع 7" للجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الخاصة، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظمها وزارة الشباب والرياضة.

وحصل طلاب جامعة بنها على المركز الأول في مجال الابتكارات العلمية "ريادة الأعمال" والمركز الثاني أيضا في الابتكارات العلمية "البيئة والزراعة والمياه" بجوائز مالية تقدر بـ84 ألف جنيه، كما حصل طلاب الجامعة على المركز الثاني في الفنون الشعبية وجائزة مالية 112 ألف جنيه، وأيضا أفضل مدرب طالب، وجائزة مالية خمسة آلاف جنيه.

كما حصد طلاب الجامعة على جائزة أفضل عمل موسيقي من تأليف الشباب وجائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وجاءت مشاركة جامعة بنها فى المسابقة، برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب.

ووجه الدكتور جمال السعيد التهنئة إلى الطلاب الفائزين في المسابقة، مؤكدًا أن ما حققه طلاب جامعة بنها في مختلف الأنشطة الفنية والعلمية يؤكد للجميع تميزهم وقدرتهم على المنافسة والمشاركة الإيجابية في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

يذكر أن مسابقة إبداع 7، شارك فيها 6500 طالب مُبدع يمثلون 145 جامعة حكومية ومعاهد عليا وأكاديميات خاصة تنافسوا في الفنون الشعبية والتشكيلية، والعروض المسرحية والموسيقى، والغناء، والابتكارات العلمية، وغيرها من المجالات خلال فترة زمنية بلغت 10 شهور على مسرح وزارة الشباب والرياضة.