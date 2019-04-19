عشرات الآلاف يتظاهرون تأييدا للرئيس الصربي

تظاهر عشرات الآلاف من مؤيدي الرئيس الصربي ألكسندر فوتسيتش، اليوم الجمعة في بلجراد في استعراض للقوة بعد أشهر من مسيرات للمعارضة، وأصبح الرئيس الذي كان حليفا مقربا من سلفه الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش، ليبراليا مواليا لأوروبا ويأمل في ضم صربيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وهتف المتظاهرون شعارات "الدعم لفوتسيتش" و "كوسوفو تحبك" بعد أن وصلوا من جميع أنحاء صربيا وكذلك من البوسنة وكوسوفو وكرواتيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود، وقدرت وسائل الإعلام المقربة من الحكومة الحشد بأكثر من 100 ألف شخص لكن وسائل الإعلام المستقلة لم تقدم أرقاما.

وبدأت الاحتجاجات الأسبوعية للمعارضة في ديسمبر ضد ما تصفه انزلاق فوتسيتش نحو الحكم الاستبدادي، والأحد، تجمع الآلاف حول القصر الرئاسي في بلغراد متهمين الرئيس بالسلطوية واستهزاء وسائل الإعلام، ويرفض الرئيس الاتهامات.

ورغم طموحاتها الأوروبية، تعرضت صربيا لانتقادات المفوضية الأوروبية العام الماضي بسبب حرية الصحافة مع مخاوف من التهديدات والترهيب والعنف ضد الصحافيين.