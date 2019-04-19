قالت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن مديرية الصحة بالمحافظة انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تبدأ، غدا السبت، وتستمر حتى الاثنين المقبل.

وأوضحت الدكتورة آمال هاشم، في بيان لها، اليوم، أن إدارة الطوارئ أعلنت حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات منذ الخميس الماضي، ومنعت الإجازات والراحات لجميع العاملين، وتوفير الدم ومشتقاته، وأدوية ومستلزمات الطوارئ، وتجهيز غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على مدار 24 ساعة.

وأشارت إلى أن إدارة الأمراض المتوطنة انتهت من تعفير "تعقيم" جميع المقرات الانتخابية، مضيفة أن إدارة الرعاية الأساسية، جهزت 10 وحدات صحية كمقار انتخابية في 5 مراكز هي "أبشواي 3 مقرات، طامية مقر واحد، إطسا مقرين، سنورس 3 مقرات، يوسف الصديق مقر واحد"، بالإضافة إلى توجيه الرائدات لحشد الجماهير، وأن إدارتي الخدمة الاجتماعية والثقافة الصحية، تنفذان توعية للمترددين على المستشفيات والوحدات، كما استعدت هيئة الإسعاف أيضا، بتوفير عربات إسعاف بجوار المقار الانتخابية.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.