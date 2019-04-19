قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن القيادة السياسية في مصر، متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل دائمًا على تمكين المرأة المصرية وإعطائها الكثير من الحقوق، لافتا إلى أن هناك 8 حقب وزارية في الحكومة الحالية للسيدات، وأدائهن جيدًا للغاية، ويجدن الكثير من اللغات.

وأضاف "عبدالعال"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على قناة "الحياة"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، أن هناك 90 سيدة في مجلس النواب، ما يُعد أكبر تمثيل للمرأة في تاريخ الحياة النيابية في مصر.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن النائبات في مصر يُشاركن في البرلمان العربي والبرلمان الدولي والبرلمان الأفريقي، والجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، واتحاد البرلمانات العربية، وأدائهن جيد للغاية.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.