تنظم وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، "المؤتمر الأول للأخصائيين النفسيين" اليوم السبت، بمركز التدريب القومى للأطباء بالعباسية تحت عنوان "التكامل مابين علم النفس الإكلينيكي والطب النفسي".

ويُعتبر المؤتمر هو الأول من نوعه للأخصائيين النفسيين، كجزء من خطة التدريب التي تهتم بها الأمانة العامة للصحة النفسية لرفع كفاءة الطاقم الطبي والفريق العلاجي المتكامل، ودمج العلاجات النفسية المختلفة مع استخدام الأدوية النفسية.

وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن المؤتمر يتضمن العديد من المحاضرات وورش العمل المتخصصة في مجال الصحة النفسية وعلم النفس الإكلينيكي للأخصائيين النفسيين الذين يتعاملون مع مختلف الاضطرابات النفسية والعاملين في مستشفيات الأمانة والبالغ عددها 19 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان، بالإضافة إلى العاملين في مجال الصحة النفسية والطب النفسي من الجهات الأخرى خارج الأمانة.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيضم حوالي 500 متخصص في مجالات الصحة النفسية، بمشاركة كوكبة من الخبراء المتخصصين في مجالات الصحة النفسية وعلم النفس الإكلينيكي والطب النفسي، وهو ما ترنو إليه الأمانة لينتفع أكبر عدد من العاملين في المجال بالعلوم والخبرات.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر امتداد للمؤتمر الخامس للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والذي أقيم في مطلع ديسمبر 2018.