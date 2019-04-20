الزملوط يتفقد ميدان الشهداء بالفرافرة ويوجه بتجهيزه وطرحه للإيجار

وجَّه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس الجمعة، بتجهيز ميدان الشهداء بمدينة الفرافرة بمقاعد ومظلات وسلالم، وكذلك تركيب مطبين صناعيين لخفض سرعة السيارات المارة للحفاظ على أرواح الأطفال مرتادي الميدان.

وقال المحافظ إنه وجَّه خلال جولته لمدينة الفرافرة، بالاهتمام بميدان الشهداء والذي جرى إنشاؤه بتكلفة 600 ألف جنيه، ليعكس لمسة جمالية للمدينة.

وأضاف الزملوط أنه وجَّه باستغلال الميدان وطرحه للتأجير للراغبين لتشغيله ليكون متنفسا للمواطنين، وكذلك يسهم في توفير فرص عمل أمام الشباب أبناء المركز.