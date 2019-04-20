قال طارق القرني السفير المصري في الكويت، إن السفارة استعدت بكل الوسائل للتسهيل على المصريين بالكويت للاقتناع بأن المشاركة ستكون كثيفة.

وأضاف القرني خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، أن المصريين تواجدوا بكثافة أمام مقر اللجنة قبل افتتاحها، مشيرا إلى أن الأعداد تزايدت بعد الظهر وفي المساء من جانب الجالية الحريصة على المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.

وتابع أن الجالية المصرية بالكويت ساعدت في توفير كل التسهيلات للمصوتين عن طريق توفير مظلات ومرطبات ومقاعد لكبار السن ووسائل انتقال من عدة نقاط تجمع بأنحاء الكويت.

وأوضح أن العملية التصويتية لم تواجه أي مشكلات، مشيرا إلى أن التصويت شهد أعمارا مختلفة من الكبار والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

واتخذت وزارة الخارجية، الاستعدادات اللازمة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، عن طريق تشكيل لجنة بمقر وزارة الخارجية للإشراف على عملية إجراء الاستفتاء والتواصل مع البعثات في الخارج على مدار الساعة، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، فضلًا عن إنشاء 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، أمس الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وتضمنت إجراءات تصويت المصريين بالخارج على الاستفتاء، ما يلي: أن يكون اسم من يرغب في التصويت مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، يكون حاملًا إثبات شخصية "بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي، يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقرات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، لا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته، لا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى في عملية التصويت التي أجرى داخل مصر، التصويت فقط في الخانة المخصصة لإبداء الرأي على بطاقة الاقتراع، ولا يجوز كتابة أي تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلًا.