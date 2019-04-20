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الزملوط يتفقد ميدان الشهداء بالفرافرة ويوجه بتجهيزه وطرحه للإيجار

الزملوط يتفقد ميدان الشهداء بالفرافرة ويوجه بتجهيزه وطرحه للإيجار

بالفيديو| عمرو أديب: "مفيش تزوير.. الكرة في ملعب الشعب"

بالفيديو| عمرو أديب: "مفيش تزوير.. الكرة في ملعب الشعب"

بالفيديو| "أمين وشركاه" يناقش أخطاء "سياس" السيارات في "غلطة سايس"

بالفيديو| "أمين وشركاه" يناقش أخطاء "سياس" السيارات في "غلطة سايس"

أحمد موسى: "لازم المصريين اللي في قطر يشاركوا في الاستفتاء بكثافة"

أحمد موسى: "لازم المصريين اللي في قطر يشاركوا في الاستفتاء بكثافة"

عمدة المصريين بأمريكا يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

عمدة المصريين بأمريكا يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

دلع وبلالين وعلم مصر.. حضور مبهج للأطفال في أول أيام الاستفتاء

دلع وبلالين وعلم مصر.. حضور مبهج للأطفال في أول أيام الاستفتاء

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دلع وبلالين وعلم مصر.. حضور مبهج للأطفال في أول أيام الاستفتاء

دلع وبلالين وعلم مصر.. حضور مبهج للأطفال في أول أيام الاستفتاء

عبدالعال: ليس هناك مساس باستقلال السلطة القضائية في تعديلات الدستور

عبدالعال: ليس هناك مساس باستقلال السلطة القضائية في تعديلات الدستور

خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

الطقس أيام الاستفتاء الثلاثة: لطيف ومعتدل وتوقعات بسقوط أمطار

الطقس أيام الاستفتاء الثلاثة: لطيف ومعتدل وتوقعات بسقوط أمطار

حوار| المصري الفائز بانتخابات "المحافظين" في كندا: مشواري بدأ بالتطوع

حوار| المصري الفائز بانتخابات "المحافظين" في كندا: مشواري بدأ بالتطوع

بالصور| الكنائس تحتفل بجمعة ختام الصوم الكبير قبل "أسبوع الآلام"

بالصور| الكنائس تحتفل بجمعة ختام الصوم الكبير قبل "أسبوع الآلام"

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