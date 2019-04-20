قال السفير طارق الوسيمي، سفير مصر لدى نيوزيلندا، إن الإقبال جيد من قبل أبناء الجالية المصرية في اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن السفارة فتحت أبوابهم لاستقبال المصريين بنيوزيلندا منذ ساعة ونصف تقريبا.

وأضاف الوسيمي في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "أبناء الجالية المصرية في نيوزيلندا يشعرون بأنهم يقودون عملية الاستفتاء في الخارج نظرا لأنهم أول جالية تجري عملية التصويت، وأن عليهم واجب تجاه جميع الجاليات المصرية في الخارج"، مشيرا إلى أن المصوتين حرصوا على اصطحاب أبنائهم إلى مقر السفارة.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وتضمنت إجراءات تصويت المصريين بالخارج على الاستفتاء، ما يلي: أن يكون اسم من يرغب في التصويت مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، يكون حاملًا إثبات شخصية "بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي، يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقرات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، لا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته، لا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى في عملية التصويت التي أجرى داخل مصر، التصويت فقط في الخانة المخصصة لإبداء الرأي على بطاقة الاقتراع، ولا يجوز كتابة أي تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلًا.