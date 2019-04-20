قال السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في برلين، إن اليوم الأول من الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج، مر دون أي مشاكل أو شكاوى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على شاشة "صدى البلد": "اليوم الأول للاستفتاء على الدستور في برلين مر بشكل إيجابي دون أي مشاكل أو شكاوى، وكان هناك تعاون مع السلطات الألمانية لتوفير الحماية والتأمين، وسط أجواء احتفالية بحضور العائلات وكبار السن والشباب والمرأة، رغم إن الجمعة إجازة رسمية في برلين، والكثير يسافر خارجها، إلا إن الحضور كان كبيرا".

ونفى سفير مصر في برلين، وجود أي وقفات إخوانية لإفشال الاستفتاء، متابعا: "فور استكمال عمليات التصويت بعد غد، يتم إرسال النتائج تباعا لوزارة الخارجية، ثم تنقل إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات".