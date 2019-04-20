قال المستشار وائل فرحات، المتحدث الإعلامي باسم نادى قضايا الدولة، إن غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة تابعت عملية سفر مستشاري المجلس للمحافظات عن طريق الطائرات الحربية التي وفرتها القوات المسلحة والتي تحركت من مطار شرق القاهرة العسكري.

وتابع فرحات، أن النادي سهل إجراءات السفر عن طريق توفير تذاكر قطارات لمحافظات الوجه القبلي لمن يرغب من الزملاء، وسلمها المستشار حمد توفيق عضو مجلس الإدارة للزملاء المسافرين للاطمئنان على كل ترتيبات السفر.

وتابع أن غرفة العمليات بالنادي نسقت مع مديريات الأمن على مستوى المحافظات لتأمين وصول القضاة المشرفين على الاستفتاء لاستلام أوراق العملية الانتخابية ثم الوصول لمحال إقامتهم في هذه المحافظات.

وأشار فرحات إلى انتهاء عمليات تسكين القضاة أعضاء النادي على اللجان الفرعية واللجان العامة وفقًا لما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونوه فرحت إلى أن الغرفة ستظل في انعقاد مستمر حتى انتهاء جميع الزملاء من استلام أوراق العملية الانتخابية والتسكين في محل الإقامة استعدادا لبدء عملية التصويت.

جدير بالذكر أن تشكيل غرفة العمليات جاء على النحو التالي المستشار سمير يوسف البهي رئيس مجلس الإدارة رئيسا للغرفة، المستشار أيمن عبدالفتاح حجاج أمين الصندوق، المستشار إيهاب نبيل إسماعيل السكرتير العام.