علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على فيديو متداول له أعلن فيه تقديم تسهيلات للطلاب وإعفائهم من المصاريف الجامعية، وإعفاء طلاب المدينة الجامعية من رسوم شهر رمضان، ومنح طلاب السنوات النهائية الراسبين 5% من الدرجات لمساعدتهم على التخرج، قائلا إنه "يبين الدور الصعب الذي تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي في القتل المعنوي لأي شخصية".

وأضاف "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن "الفيديو حدث فيه تحريف لكلامه ووضعه في غير سياقه".

وتابع: "في الحقيقة أنا في جامعة القاهرة معروف عني من زمان إن أنا بتعاطف مع الطلاب المتعثرين، وفي كل سنة أنا بعفيهم فعلا، ودي مش جديدة لأننا بنيجي في الترم الأول بنقول اللي مش هيدفع مش هيدخل الامتحان، واللي مش قادر بنضمن له ده عن طريق التكافل الاجتماعي وبعض رجال الأعمال والمسؤولين، وبيقولولنا هاتوا الكشوفات وإحنا هندفع لهم".

وأردف: "المدينة الجامعية فيها طلاب جايين من الأرياف ومش قادرة تدفع، وأنا السنة اللي فاتت كفلت 5000 طالب في المدينة الجامعية، لأنهم مش قادرين يدفعوا، فهل أنا هسيبهم مهددين أنهم يتعمل لهم إخلاء من المدينة، وإن أهلهم يبقوا شايلين الهم".

واستطرد: "الكلام ده ميرضيش حد أبدًا، ودول ولادنا ودول ولاد مصر ومينفعش نسيبهم كده".