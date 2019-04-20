قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن معظم المصوتين من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا خلال أول أيام التصويت يقيمون في برلين.

وأضاف "ثابت"، في اتصال لـ"الوطن": "الإقبال كان جيد في اليوم الأول للتصويت، وغدا سيكون إجازة في ألمانيا لمدة أسبوعين، واستقبلنا الأطفال بالأعلام وهذا يؤكد وطنية الجيل القادم من أبناء الجالية المصرية".

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وتضمنت إجراءات تصويت المصريين بالخارج على الاستفتاء، ما يلي: أن يكون اسم من يرغب في التصويت مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، يكون حاملًا إثبات شخصية "بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي، يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقرات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، لا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته، لا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى في عملية التصويت التي أجرى داخل مصر، التصويت فقط في الخانة المخصصة لإبداء الرأي على بطاقة الاقتراع، ولا يجوز كتابة أي تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلًا.