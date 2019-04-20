تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، اللجان الانتخابية بمركز الفرافرة للوقوف على مدى الاستعداد قبل بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر انطلاقه صباح السبت لمدة 3 أيام.

ووجه الزملوط بضرورة التأكيد على جميع التجهيزات بالمقار الانتخابية، وأهمها كراسي متحركة ومقاعد ومظلات للمواطنين من كبار السن، وكذلك توفير دورات مياه مناسبة ومرواح ومياه مبردة للمواطنين وللقائمين على العملية الانتخابية، وأيضا تواجد سيارات الخدمة الطبية والحماية المدنية ورجال المرور لتسيير مرور السيارات أمام اللجان.

وشدد محافظ الوادي الجديد على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لعملية الاقتراع، واتخاذ جميع التدابير الأمنية لتأمين مقار اللجان، وكذلك المتابعة المستمرة والتواصل من خلال غرفة عمليات المركز والمتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة، للوقوف على سير عملية الاقتراع ولتلافي أي مشكلة أولا بأول.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وتضمنت إجراءات تصويت المصريين بالخارج على الاستفتاء، ما يلي: أن يكون اسم من يرغب في التصويت مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، يكون حاملًا إثبات شخصية "بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي، يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقرات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، لا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته، لا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى في عملية التصويت التي أجرى داخل مصر، التصويت فقط في الخانة المخصصة لإبداء الرأي على بطاقة الاقتراع، ولا يجوز كتابة أي تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلًا.