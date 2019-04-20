انطلاق فعاليات ثاني أيام الاستفتاء على تعديل الدستور في كوريا الجنوبية

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رئيس "بيت العائلة" بألمانيا لـ"الوطن": نسب الإقبال على التصويت جيدة

رئيس "بيت العائلة" بألمانيا لـ"الوطن": نسب الإقبال على التصويت جيدة

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خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

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