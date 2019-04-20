رئيس جامعة القاهرة عن إعفاء الطلاب من المصروفات:"مجبتش سيرة الاستفتاء"

علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على فيديو متداول له يعلن فيه تقديم تسهيلات للطلاب وإعفاءهم من المصروفات الدراسية ومصروفات الإقامة بالمدن الجامعية لمدة شهر، قائلا إن ذلك بسبب قدوم شهر رمضان المبارك، والعلاقة الوطيدة بينه وبين الطلاب.

وأضاف "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "بعض رجال الأعمال كلموني أنهم ممكن يساعدوا الطلاب، وأنا عندي التكافل الاجتماعي، وأنا عندي فلوس ونميت موارد الجامعة".

ونفى الخشت وجود أي صلة بين هذه التسهيلات وبين الاستفتاء على التعديلات الدستورية: "أنا مجبتش سيرة التعديلات الدستورية خالص، ومفيش أي يافطة ومفيش أي كلمة، وأنا رددت مع الطلاب هتاف تحيا مصر، و70 ألف طالب بيردوا عليا في نفس اللحظة تحيا مصر، والموضوع ده أزعج ناس كتير جدا لأنهم متخيلين أن الطلبة معندهمش نزعة وطنية أو أنهم ضد الدولة الوطنية".

ونفى رئيس جامعة القاهرة دعوته الطلاب للمشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور: "مجبتش سيرة التعديلات ولا علقت يافطة ليها علاقة بالتعديلات ولا الجامعة فيها ده"، مؤكدًا ضرورة مشاركتهم في أي استحقاق دستوري: "لازم ولادي يكون لهم مشاركة في أي حدث سواء يقولوا نعم أو لا".