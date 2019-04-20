الخشت: "منح طلاب السنوات الأخيرة 5% من الدرجات علشان ميعيدوش السنة"

علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على فيديو متداول له يعلن فيه منح طلاب السنوات النهائية الراسبين 5% من مجموع الدرجات من أجل تخرجهم من الجامعة، قائلا: "بيبقى عندي طالب ناقص له درجة على التخرج، بيبقى ناجح في كل المواد وبييجي في مادة بيجيب 6 من عشرين، لو جايب 7 بيترفع بقواعد الرأفة، ودي موجودة بقرارات سابقة ومعروفة من زمان".

وأضاف "الخشت" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه قرر منح الطالب هذه الدرجة ليتم منحه درجات الرأفة بعدها ليتخرج من الجامعة، متابعا: "طالب بدل ما يعيد السنة على مادة واحدة عشان درجة ويتأخر جيشه وتخرجه ويحصل إهدار للمال العام ومواصلات وأسرة مهمومة".

وتابع: "أنا بديله درجة واحدة بس في مادة واحدة بس، وبتعادل 5% ودي اسمها الرفع الحدي".