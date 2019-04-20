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إصابة مسعفة بريطانية بشلل جزئي وجلطة دماغية بسبب طقطقة الرقبة

إصابة مسعفة بريطانية بشلل جزئي وجلطة دماغية بسبب طقطقة الرقبة

فيديو| وزيرة الهجرة توجه التحية للمصريين بالخارج المشاركين بالاستفتاء

فيديو| وزيرة الهجرة توجه التحية للمصريين بالخارج المشاركين بالاستفتاء

سفير مصر في كندا: الجالية المصرية مثقفة وعلى درجة عالية من التعلم

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سفير مصر بكندا: الأمطار لم تمنع الجالية من التوافد على مقر التصويت

سفير مصر بكندا: الأمطار لم تمنع الجالية من التوافد على مقر التصويت

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بالصور| "الهجرة" تنشر صورا للجالية المصرية في كندا أثناء التصويت

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عبدالعال: ليس هناك مساس باستقلال السلطة القضائية في تعديلات الدستور

خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

الطقس أيام الاستفتاء الثلاثة: لطيف ومعتدل وتوقعات بسقوط أمطار

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حوار| المصري الفائز بانتخابات "المحافظين" في كندا: مشواري بدأ بالتطوع

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بالصور| الكنائس تحتفل بجمعة ختام الصوم الكبير قبل "أسبوع الآلام"

بالصور| الكنائس تحتفل بجمعة ختام الصوم الكبير قبل "أسبوع الآلام"

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