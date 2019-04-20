أكد السفير أحمد ابوزيد سفير مصر في كندا وجود مشاركة إيجابية للغاية طوال اليوم في السفارة والقنصلية العامة في أول أيام تصويت المصريين في الخارج على التعديلات الدستورية.

وأوضح أبوزيد خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن فئات مختلفة من الجالية المصرية توافدت على السفارة، لافتًا لمشاركة الشباب وطلاب الجامعات من مناطق تبعد أكثر من 400 كيلو متر من مقر السفارة.

وأشار أبوزيد أن الجالية المصرية تتفرق في مساحات كبيرة تصل المسافة بينها لـ6 ساعات كاملة بالطائرة، مؤكدًا أن السفارة تلقت اتصالات من أسر مصرية كاملة للتأكيد على قدومهم غدًا للمشاركة في استفتاء تعديلات الدستور.

وأوضح السفير المصري بكندا أن الأطفال جاءوا مع ذويهم للالتقاط الصور.

وأضاف أبوزيد أن اليوم الأول لاستفتاء المصريين في الخارج تم بشكل سلس.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، أمس الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس ، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.