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فيديو| وزيرة الهجرة توجه التحية للمصريين بالخارج المشاركين بالاستفتاء

فيديو| وزيرة الهجرة توجه التحية للمصريين بالخارج المشاركين بالاستفتاء

سفير مصر في كندا: الجالية المصرية مثقفة وعلى درجة عالية من التعلم

سفير مصر في كندا: الجالية المصرية مثقفة وعلى درجة عالية من التعلم

سفير مصر بكندا: الأمطار لم تمنع الجالية من التوافد على مقر التصويت

سفير مصر بكندا: الأمطار لم تمنع الجالية من التوافد على مقر التصويت

بالصور| "الهجرة" تنشر صورا للجالية المصرية في كندا أثناء التصويت

بالصور| "الهجرة" تنشر صورا للجالية المصرية في كندا أثناء التصويت

رئيس جامعة القاهرة عن إعفاء الطلاب من المصروفات:"مجبتش سيرة الاستفتاء"

رئيس جامعة القاهرة عن إعفاء الطلاب من المصروفات:"مجبتش سيرة الاستفتاء"

المصريون في إندونيسيا يبدأون التصويت في اليوم الثاني للاستفتاء

المصريون في إندونيسيا يبدأون التصويت في اليوم الثاني للاستفتاء

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دلع وبلالين وعلم مصر.. حضور مبهج للأطفال في أول أيام الاستفتاء

دلع وبلالين وعلم مصر.. حضور مبهج للأطفال في أول أيام الاستفتاء

عبدالعال: ليس هناك مساس باستقلال السلطة القضائية في تعديلات الدستور

عبدالعال: ليس هناك مساس باستقلال السلطة القضائية في تعديلات الدستور

خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

الطقس أيام الاستفتاء الثلاثة: لطيف ومعتدل وتوقعات بسقوط أمطار

الطقس أيام الاستفتاء الثلاثة: لطيف ومعتدل وتوقعات بسقوط أمطار

حوار| المصري الفائز بانتخابات "المحافظين" في كندا: مشواري بدأ بالتطوع

حوار| المصري الفائز بانتخابات "المحافظين" في كندا: مشواري بدأ بالتطوع

بالصور| الكنائس تحتفل بجمعة ختام الصوم الكبير قبل "أسبوع الآلام"

بالصور| الكنائس تحتفل بجمعة ختام الصوم الكبير قبل "أسبوع الآلام"

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