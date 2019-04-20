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أحمد جمال يتألق في حفل المدرسة البريطاني بحضور وزيرة الهجرة ونجوم الفن

أحمد جمال يتألق في حفل المدرسة البريطاني بحضور وزيرة الهجرة ونجوم الفن

مرشح للرئاسة الأوكرانية يروج لنفسه بـ"تقنين المخدرات والدعارة"

مرشح للرئاسة الأوكرانية يروج لنفسه بـ"تقنين المخدرات والدعارة"

اليوم.. نظر دعوى منع حفيدة "مبارك" من السفر

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سفير مصر بماليزيا لـ"الوطن": طلاب الجامعات يشاركون بقوة في الاستفتاء

سفير مصر بماليزيا لـ"الوطن": طلاب الجامعات يشاركون بقوة في الاستفتاء

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خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

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بالصور| الكنائس تحتفل بجمعة ختام الصوم الكبير قبل "أسبوع الآلام"

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