استنفار أمني بالشرقية تزامنا مع بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية

شهدت محافظة الشرقية حالة من الاستنفار الأمني، اليوم، لتأمين عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي ستجرى بداية من اليوم حتى الإثنين المقبل.

وتشارك القوات المسلحة بعناصرها من الجيش الثاني الميداني، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية في تأمين ونتنظيم الاستفتاء وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد مصدر أمني، وضع خطة محكمة لتأمين عملية الاستفتاء، وضمان عدم وقوع أي شيء يعكر صفوها، مشيرا إلى أنه تم تكثفت التواجد الأمني بالشوارع والأكمنة الثابتة والمتحركة خاصة بالطرق الرئيسية التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، وتسيير دوريات في الشوارع طوال أيام الاستفتاء .بالإضافة إلى تأمين المنشآت الحيوية والهامة.

ورفعت إدارة الحماية المدنية بالشرقية في قطاع المفرقعات، حالة الاستعداد القصوى تزامنا مع بدء اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية، تحسبا لوقوع أي أعمال عنف لتعطيل سير الانتخابات.

ومشط رجال المفرقعات برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية اللجان الإنتخابية ومحيطها، للتأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة، ضمانا لإتمام عملية الاستفتاء في سهولة ويسر.

يشار إلى أن 4 ملايين و284 ألفا و938 مواطنا ومواطنة لهم حق المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والإدلاء بأصواتهم أمام 1027 مركزا انتخابيا يستوعب 1159 لجنة فرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.