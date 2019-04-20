طوارئ بـ"صحة الشرقية" مع بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية

شهد قطاع الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومستشفيات جامعة الزقازيق والتأمين الصحي بالعاشر من رمضان والمبرة استعدادا لطوارئ الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه تم توفير الأدوية والمستلزمات والدم ومشتقاته، ومضاعفة أعداد العاملين من أطباء وتمريض وخدمات معاونه بأقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الحرجة ذات الصلة، مع التأكد من جاهزية عمل جميع الأجهزة الطبية وغير طبية كالمولدات الكهربائية الاحتياطية، وتوفير السولار اللازم لها والتنبيه على الإبلاغ عن الحوادث فى حينها.

وأضاف "فرحات" لـ"الوطن"، أنه سوف تنعقد لجنة الأزمات والكوراث برئاسة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بإدارة الرعاية العاجلة والحرجة، وبمكتب وكيل الوزارة لمتابعة سير الاستفتاء أولا بأول، لتلقي البلاغات عن أي إصابات أو حوادث، كما جرى التواصل مع جميع مستشفيات المحافظة والربط بينها على مستوى مديرية الشؤون الصحية ومستشفيات الجامعة والتأمين الصحى والربط الإلكتروني على النداء الآلى 137 المفعل بالمحافظة.

فيما انتشرت سيارات الإسعاف، اليوم، بمحيط لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال مصدر بالإسعاف، إنه تم تجهيز جميع سيارات الإسعاف بنطاق المحافظة، لتغطية محيط اللجان أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن السيارات مجهزة بجميع المستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين.

كما تم تخصيص سيارات لنقل ذوي الإحتياجات الخاصة والمرضى للإدلاء بأصواتهم.

يشار إلى أن 4 ملايين و284 ألفا و983 مواطنا ومواطنة لهم حق المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والإدلاء بأصواتهم أمام 1027 مركزا انتخابيا يستوعب 1159 لجنة فرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.