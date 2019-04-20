قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن لجان الاستفتاء بجميع قرى ومراكز المحافظة قد فتحت أبوابها أمام الجمهور لاستقبال الناخبين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في 609 لجنة فرعية موزعين على 15 لجنة عامة، بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة وسط تأمين أمني مكثف من رجال القوات المسلحة والشرطة وفتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تغلق أبوابها في التاسعة مساء وتستمر عملية التصويت حتى بعد غدٍ الاثنين.

وأشار محافظ أسيوط خلال متابعته للعملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة ونبيل الطيبي السكرتير المساعد والقيادات الأمنية والعسكرية ومسئولي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة، إلى أن جميع اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها في التاسعة تماماً بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين على اللجان وسط تواجد أمني من قوات الجيش والشرطة لتأمين اللجان وعمليات التصويت موضحاً أنه لم تحدث أى مشكلات من شأنها عرقلة عمليات التصويت.

وأكد المحافظ على جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والاستعداد بخطط متعددة لمواجهة أي طارئ أو تجاوز وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين عند الانتخاب والتعامل مع أية مشاكل قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية مشيراً إلى متابعته المستمرة لكافة لجان المحافظة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والمجهزة بكافة أجهزة الاتصال اللازم والتي تم تشكيلها لمتابعة الانتخابات حتى إغلاق الصناديق وانتهاء عمليات الفرز بمراكز المحافظة في نهاية اليوم الثالث لعمليات التصويت وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية المشاركة في الاستفتاء وتكليف رؤساء المراكز والمدن بمراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء والاطمئنان على جاهزيتها في نقاط التمركزات الخاصة بها لمواجهة أي طارئ.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين للخروج للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي للاستفتاء على التعديلات الدستورية مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية أمن أسيوط لتأمين العملية الانتخابية والتواجد أمام المقار الانتخابية وداخلها وفقًا لخطط التأمين المشتركة الموضوعة لتأمين العملية الانتخابية.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و683 ألف و186ناخب يشرف عليها قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للإشراف علي العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة في 496 مقر انتخابي يمثلون 609 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة